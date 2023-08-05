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Bilim Teknoloji
TRT Haber 05.08.2023 09:57

Yurt dışından gelen WhatsApp aramalarına dikkat

Son zamanlarda WhatsApp'ta, özellikle yabancı ülkelere ait tanımlanamayan numaralardan gelen aramalar artış gösterdi. Uzmanlar bu numaralarla iletilen taleplere karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Yurt dışından gelen WhatsApp aramalarına dikkat

Son dönemde WhatsApp üzerinden gelen telefon aramalarında, kullanıcılara "yardıma ihtiyacım var" şeklinde talepler iletiliyor. Bu aramalar genellikle yurt dışına ait numaralardan yapılıyor.

Özellikle Senegal, Filipinler ve Nijerya gibi ülkelerden gelen aramalarda, arayan kişiler, profillere ekledikleri görüntülerle dikkat çekmeye çalışıyor.

Bu tür aramalara cevap verildiğinde, arayan taraf, karşıdaki kişiyi para kazanma fırsatıyla ikna etmeye çalışıyor. Eğer manipülasyon başarılı olursa, aranan kişiden kredi kartı bilgileri talep ediliyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri, kullanıcıları finansal zarara uğratabilme riski taşıyor.

Bunun ynei bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyen Sosyal Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, "Muhtemelen burada verilerimiz farklı yöntemlerle bir yerlere sızdırıldı ve dolandırıcı şebekelerine ulaştı. Bunlar da bizi farklı yöntemlerle, cazip tekliflerle, iş teklifleri ile olsun farklı cazip ekonomik tekliflerle bir dolandırıcılık sistemine soktular" dedi.

"Bilindik numaraya da dikkat edin"

Uzmanlar bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıyor. Hatta bildik numaradan gelen aramalar ve taleplere karşı da teyit yoluna gidilmeli.

Bunu dolandırılma ihtimalini bir şekilde artırabildiğine dikkati çeken Saruhan, "Hatta bildiğimiz numaralardan gelen mesajlara da cevap vereceğinizde dikkatli olabilirsiniz. Mesela bir kuzenimizden, tanıdığımız birinden, amcanızdan, dayınızdan mesaj geldiğinde de sizden para talep ettiği ya da bir link gönderdiğinde bunun farklı bir şekilde doğrulatıp o şekilde cevap vermemiz daha avantajlı ve doğru olabilir." ifadelerini kullandı.

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WhatsApp Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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