Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent, Windowslates 03.08.2023 11:27

Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı

ChatGPT'yi geliştiren ABD merkezli yapay zeka firması OpenAI, yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. İlk bilgiler, GPT-4'ün halefinin ne olabileceğine dair cezbedici bir bakış sunuyor.

Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı

"GPT-5" işareti için yapılan başvuru, yeni bir "dil modelini kullanmak için indirilebilir bilgisayar yazılımı"nın ayrıntılarını veriyor.

Belgelerde ürünün "insanın konuşma ve yazma yeteneğinin yapay üretimi" diye nitelendiği görülüyor.

Ürünle ilgili "doğal dil işleme, üretme, anlama ve analiz etme" gibi özellikler vurgulandı.

Windows Latest'in aktarımına göre son marka başvurusu, OpenAI'ın hem GPT-3,5 hem de GPT-4 için hazırlanan belgelerde kullandığı dille benzeşiyor.

Öte yandan başvuruda GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

Analistlere göreyse GPT-5'in çok yakında kullanıma açılması pek muhtemel değil.

Zira şirketin tüm kaynaklarını bir sonraki sürüme harcamak yerine GPT-4 modelini geliştirmeye odaklaması daha olası görülüyor.

Nitekim kısa süre önce ABD'nin saygın kurumlarından Stanford ve Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT'nin performansının giderek kötüleştiğini ileri sürmüştü.

Ekibin konuyla ilgili makalesinde GPT-4'ün Mart 2023'te asal sayıları belirlemede çok iyi olduğu, bu sayıları yüzde 97,6 doğruluk payıyla belirleyebildiği aktarılmıştı.

Haziran sonuna ise aynı sorulara sadece yüzde 2,4 oranında doğru cevap verebildiği belirtilmişti.

ETİKETLER
ChatGPT Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Güney Kore'deki Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcaklardan 108 kişi hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
İşitme kaybına yüzde 100'e yakın çözüm sağlayan mucizevi cihaz: Koklear implant
13:01
Bakan Şimşek yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek
12:55
Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
12:43
Ayvalık'ta turizm sezonu ekim ayına kadar uzayacak
12:43
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür
12:37
İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ