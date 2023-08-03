Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı

"GPT-5" işareti için yapılan başvuru, yeni bir "dil modelini kullanmak için indirilebilir bilgisayar yazılımı"nın ayrıntılarını veriyor.

Belgelerde ürünün "insanın konuşma ve yazma yeteneğinin yapay üretimi" diye nitelendiği görülüyor.

Ürünle ilgili "doğal dil işleme, üretme, anlama ve analiz etme" gibi özellikler vurgulandı.

Windows Latest'in aktarımına göre son marka başvurusu, OpenAI'ın hem GPT-3,5 hem de GPT-4 için hazırlanan belgelerde kullandığı dille benzeşiyor.

Öte yandan başvuruda GPT-5'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

Analistlere göreyse GPT-5'in çok yakında kullanıma açılması pek muhtemel değil.

Zira şirketin tüm kaynaklarını bir sonraki sürüme harcamak yerine GPT-4 modelini geliştirmeye odaklaması daha olası görülüyor.

Nitekim kısa süre önce ABD'nin saygın kurumlarından Stanford ve Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT'nin performansının giderek kötüleştiğini ileri sürmüştü.

Ekibin konuyla ilgili makalesinde GPT-4'ün Mart 2023'te asal sayıları belirlemede çok iyi olduğu, bu sayıları yüzde 97,6 doğruluk payıyla belirleyebildiği aktarılmıştı.

Haziran sonuna ise aynı sorulara sadece yüzde 2,4 oranında doğru cevap verebildiği belirtilmişti.