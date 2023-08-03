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Dünya
AA 03.08.2023 11:23

Güney Kore'deki Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcaklardan 108 kişi hastanelik oldu

Güney Kore'de düzenlenen 25. Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcak havaların yol açtığı hastalıklar nedeniyle 108 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Kore'deki Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcaklardan 108 kişi hastanelik oldu

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Saemangeum kentinde dün başlayan etkinliğe, 158 ülkeden 43 bin izci katıldı.

Yetkililer, 25. Dünya İzci Jamboreesi katılımcılarından 108 kişinin sıcaklık kaynaklı hastalıklar sebebiyle hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Hastaneye başvuran 108 kişiden 31'inin baş ve mide ağrısı ile kas zedelenmesi şikayetinin de bulunduğunu belirten yetkililer, 2 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Etkinliğin son safhalarında birkaç kişi sıcaklık nedeniyle "yere yığılırken" 25. Dünya İzci Jamboreesi komitesinden organizasyonun durdurulması istendi.

Yetkililer, basına yaptığı açıklamada, uzun saatler boyunca sıcağa maruz kalınmasının sıcağa bağlı hastalık semptomlarına neden olduğuna işaret ederek, "Hastaların çoğu yorgunluk belirtileri gösterdi ancak kimse ciddi şekilde yaralanmadı." ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin 12 gün süreceği ve izcilerin sıcak havalardan etkilenmemesi için sağlık tedbirlerinin artırılacağı kaydedildi.

Güney Koreli meteoroloji yetkilileri, Jeolla bölgesi için 33 ila 34 dereceyi bulan sıcak hava dalgası nedeniyle uyarılarda bulunmuştu.

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