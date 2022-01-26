TEKNOFEST tasarımda hayal gücünün sınırlarını zorlayacak bir yarışmaya daha hazırlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yürütücülüğünde düzenlenecek "Helikopter Tasarım Yarışması" ile genç mühendisler hünerlerini ortaya koyacak.

Takımlara 60 bin lira değerinde ödül verilecek

5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek yarışma için başvurular başladı.

Asya-Pasifik bölgesinin hedef pazar olarak belirlendiği yarışmada öğrencilerden bölgenin ekonomik, coğrafî ve ticarî koşullarını dikkate alarak bir helikopter tasarımı ortaya koyması bekleniyor.

Yarışmaya lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabilecek.

Yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin lira değerinde ödül verilecek.

28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek

Takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

Başvurular 28 Şubat'a kadar "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılabilecek.