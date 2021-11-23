CTech Bilişim Teknolojileri ile Tecnobit-Oesia Grup, sabit ve döner kanatlı hava araçları için karıştırmaya ve bastırmaya karşı dayanıklı güvenli uydu haberleşme modemleri geliştirilmesi için bir iş birliği anlaşması imzaladı.

İspanyol Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı temsilcilerinin şahitliğinde Madrid'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı - FEINDEF 2021'de imzalanan anlaşma kapsamında, söz konusu modemlerle sabit ve döner kanatlı İspanyol hava platformlarının aynı teknolojiye sahip NATO müttefikleri ile müşterek operasyon yapabilmesine olanak sağlanacak.

Bu iş birliği ile her iki şirketin ürün stratejisi İspanya ve Türkiye ile sınırlı kalmayacak, birlikte yeni pazarlara erişim imkanları oluşturulacak.

Dünyada inşa edilen her 3 yeni nakliye uçağından birine bileşen sağlıyor

Oesia Grup, güvenlik, savunma, havacılık ve diğer sivil sektörler için özgün ürün ve hizmet sağlamak amacıyla elektronik mühendislik sistemleri ve ürünleri tasarlıyor, geliştiriyor ve bunların bakımını yapıyor. Oesia Grup'un mühendislik bölümünün tüm ürünleri ve projeleri, 40 yılı aşkın süredir Tecnobit markası ile hizmete sunuluyor. Yenilikçi çalışmalarıyla savunma, güvenlik ve haberleşme alanlarında uluslararası bir oyuncu haline gelen Tecnobit, dünyanın önde gelen ülkelerine aviyonik, optronik, taktik ve güvenli haberleşme ve simülasyon sistemleri tedarik ediyor. Dünyada inşa edilen her 3 yeni nakliye uçağından birine bileşen sağlayan, Eurofighter programında yer alan Tecnobit, Latin Amerika'daki en büyük simülasyon merkezini inşa etti.

CTech ise 2005 yılından bu yana savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay, telekom ve yayıncılık, haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunuyor, çeşitli projelerin yükleniciliğini yapıyor. CTech, milli imkanlarla geliştirdiği güvenli uydu haberleşme teknolojisi ile Türkiye’nin, dünyada bu teknolojiye sahip birkaç ülke arasında yer almasını sağladı. Geliştirilen bu sistem, NATO standartlarında karıştırma ve bastırmaya karşı güvenli bir haberleşme imkanı sunuyor.