İnternet artık hayatın her aşamasında kullanılıyor. Hayatı kolaylaştırdığı kadar bazı riskler de taşıyor.

Yapılan her işlem veri oluşturuyor, kayıtlara giriyor. Türkiye'de bir kişi günde ortalama 42 dijital ayak izi bırakıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 42 sayısının her geçen gün daha da artacağını söyleyerek, şunları anlattı:

"5G teknolojileri ile nesnelerin interneti ile ve giyilebilir teknolojilerle beraber artık etrafımızdaki her şey internete bağlı olacak ve bu etrafımızdaki her şey bizimle ilgili verileri toplayıp, belli sunuculara ve veri sistemlere aktarmış olacak."

"İnternette her talebi kabul etmeyin"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, dijital dünyanın risklerine dikkat çekti. Siber güvenliğin önemine vurgu yaptı, "İnternette her talebi kabul etmeyin" dedi.

"Hemen evet, kabul ediyorum diye basmak yerine bunu niye istiyorsunuz diye sormaya başlamamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde alakası olmayan bir uygulamanın sizin rehberinize erişmesi veya fotoğraflarınızı erişmesi durumunun sizde bir kuşku uyandırması gerektiğinin bunun farkındalığının oluşması gerekiyor."

Ali Taha Koç, dijital uygulama seçimlerinde dikkatli olunmasını da istedi.

"Bizim amacımız vatandaşlarımızın hangi dijital teknolojiyi kullanırlarsa kullansınlar siber güvenliği de akıllarının bir köşesinde tutmaları gerektiği buna uygun olarak ürün ve seçimlerini yapmaları gerektiğini düşünüyoruz."