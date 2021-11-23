Ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için adımlarını sürdürüyor. Bunlardan biri de elektrikli araçların yaygınlaştırılması.

İngiltere bu konuda önemli bir karar aldı.

Hükümet, 2022 yılından itibaren inşa edilecek tüm ev ve iş yerlerinde elektrikli araçlar için şarj ünitesi bulundurmayı zorunlu hale getiriyor.

Ülkede yıllık 145 bin yeni şarj noktası oluşturulması hedefleniyor.

Böylece konutlar ve iş yerlerinde elektrikli araçları şarj etmek kolaylaşacak. Bu durum da, elektrikli araç kullanımını teşvik edecek.

İngiliz Hükümeti daha önce şarj istasyonlarının inşası için 660 milyon dolar harcanacağını duymuştu.

İngiltere, 2030’a kadar fosil yakıtla çalışan araç satışını durdurmayı hedefliyor.