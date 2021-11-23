Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt'te istifa eden Sabah el-Halid yeniden Başbakan olarak atandı
[Şeyh Sabah el-Halid | Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Sabah el-Halid'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan Emirlik kararnamesinde, Sabah el-Halid'in yeni hükümetin üyelerini atamakla görevlendirildiği belirtildi.
Kuveyt Emiri'nin yeniden Başbakan olarak atadığı Sabah el-Halid yönetimindeki hükümet, 14 Kasım'da istifa etmişti.
Geçtiğimiz mart ayında istifa eden Kuveyt hükümeti, 15 bakandan oluşan kadrosuyla Kuveyt Emiri'nin huzurunda yemin etmişti.
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