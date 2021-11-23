Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde İsrail'e bağlı belediye ekipleri ve buldozerlerle Kudüs'ün Vadi el-Hummus bölgesine baskın düzenlediğini açıkladı.

Berice, İsrail güçlerinin üç ve dört katlı iki binayı "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bu yılın başından 18 Ekim'e kadar Filistinlilere ait 698 bina yıkıldı

Bölgedeki yerleşim projelerini izleyen sivil toplum örgütleri, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs ve kontrol ettiği bölgelerdeki Filistinlilerin inşa ettiği evlere yapı ruhsatı ve iskan verilmesini zorlaştığına dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani işler Koordinasyon Ofisinin açıkladığı verilere göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesi ve Doğu Kudüs'te bu yılın başından 18 Ekim'e kadar Filistinlilere ait 698 binayı yıktı.