Grizu-263 Uzay Takımı, Amerikan Uzay Kurumunca NASA sponsorluğunda düzenlenen "Tasarla-Yap-Fırlat" konseptli yarışmada 5'inci kez finale kaldı.

11-13 Haziran tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek yarışmada yeniden Türkiye'yi temsil edecek.

"Kentin dünyaya açılan başarı öyküsünün adı"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, takımın faaliyetlerinin ülkenin uzay bilimleri çalışmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Çufalı, Zonguldak BEÜ'nün dünyanın en prestijli üniversiteleriyle yarışmasının memnuniyetini yaşadıklarını anlattı.

"Grizu-263 Uzay Takımımız uzay çalışmalarıyla ülkemizin ve şehrimizin güçlü bir markası olmaya başladı. Cansat Competition'da 5'inci kez aralıksız olarak adını finale yazdıran Grizu-263, kentin dünyaya açılan bir başarı öyküsünün adı olmuştur. Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu vesileyle takımın danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun başta olmak üzere takım üyelerini ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Takım kaptanı Dursun da dünya genelinde 100'den fazla üniversitenin yarıştığı yarışmada üst üste 5 kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "CanSat 2021'de de üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en iyileri arasında zirveyi hedefliyoruz. Başından beri desteklerini esirgemeyen danışman hocamıza, Rektörümüze ve ana sponsorumuz Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.