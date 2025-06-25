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Bilim Teknoloji
AA 25.06.2025 16:24

Google'dan robotlar için internet gerektirmeyen yapay zeka sistemi

Google, robotlarda kullanılabilen yapay zeka sistemi Gemini Robotics'in internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilen versiyonu Gemini Robotics On-Device'ı tanıttı.

Google'dan robotlar için internet gerektirmeyen yapay zeka sistemi

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi robotların yeteneklerini de doğrudan etkiliyor. Robotlara yönelik yapay zeka modelini mart ayında duyuran teknoloji devi Google, birçok robot üreticisiyle ortak çalışma yürütüyor.

Google'ın yapay zeka teknolojilerine odaklanan şirketi DeepMind tarafından geliştirilen Gemini dil modeli, dünya çapında öne çıkan yapay zeka modelleri arasında yer alıyor. Bu modelin 2.0 versiyonuna dayalı olarak mart ayında tanıtılan Gemini Robotics, robotların yapay zeka desteğiyle daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Google sistemi geliştirme kapsamında, Apptronik, Agile Robots, Agility Robotics, Boston Dynamics ve Enchanted Tools gibi birçok robot üreticisiyle çalışıyor.

Bulut yerine robotların üzerindeki işlem birimlerini kullanıyor

Gemini Robotics sayesinde robotlar, çanta hazırlama, kıyafet katlama, çekmece düzenleme, hediye paketi hazırlama gibi birçok aktiviteyi yerine getirebiliyor. Sistem, farklı durumlara uyum sağlayabilme, etkileşim ve hassas görevleri yerine getirebilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Mart ayından bu yana kullanımda olan sistem, bulut tabanlı olarak internet bağlantısıyla çalışıyordu. Gemini Robotics On-Device isimli yeni versiyon sayesinde robotlar internete ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor.

Bulut yerine robotların üzerindeki işlem birimlerinde çalışan sistem, karmaşık görevlerin internetsiz gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. İnternetsiz çalışan yeni versiyon sayesinde robotlar, veri gizliliğinin kritik olduğu alanlarda görev yapabiliyor. Gecikme sürelerini de en aza indiren sistem sayesinde robotlar, zaman hassasiyeti içeren görevleri daha başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

Apptronik'in Apollo insansı robotu başta olmak üzere çeşitli robotlara adapte edilen sistem, bulut tabanlı versiyonuna benzer seviyede performansla çalışıyor.

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