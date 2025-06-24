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Bilim Teknoloji
TRT Haber 24.06.2025 11:09

ASELSAN Tekno Macera Tırı Samsun’da

ASELSAN’ın kuruluşunun 50’nci yıldönümüne özel olarak tasarlanan Tekno Macera Tırı, Samsun’da çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

ASELSAN Tekno Macera Tırı Samsun’da

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, ASELSAN’ın 50’nci yılı kutlama etkinlikleri vesilesiyle tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye turu kapsamında 29 Haziran’a kadar Samsun’daki çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Çocuklar teknolojiye dokunuyor

Kasım ayına kadar 10 farklı şehirde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN’ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuyor. Proje ile teknoloji ve bilimi Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak, teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesinin desteklemesi hedefleniyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamındaki proje, aynı zamanda, ASELSAN’ın 50’nci yılında ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

ASELSAN Tekno Macera Tırı Samsun’da

Şenlik alanında dünyanın kritik icatlarının ASELSAN’a ilham oluşunun anlatıldığı Mucitler Müzesi Sergisinin yanı sıra, Artırılmış Gerçeklik/AR destekli yeni nesil İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile Bilim Show gibi çeşitli saha aktiviteleri yer alıyor.

Türkiye turuna devam ediyor

Tekno Macera Tırı, 29 Haziran’a kadar sürecek Kültür Yolları Festivalinin Samsun ayağında Doğupark Çocuk Köyünde, eğlenceli bir dünyanın kapısını aralayacak.

Tekno Macera Tırı, 12-20 Temmuz’da Van’da 2-10 Ağustos’ta Nevşehir’de, 16-24 Ağustos’ta Erzurum’da, 30 Ağustos-7 Eylül’de Çanakkale’de, 13-21 Eylül’de Gaziantep’te, 4-12 Ekim’de Malatya’da, 18-26 Ekim’de Mardin’de ve 1-9 Kasım’da Antalya’da olacak.

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