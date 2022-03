Google'ın küresel ilişkiler başkanı Kent Walker, blog yazısında “Hava Saldırısı Uyarı” sisteminin Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışacağını söyledi.

Walker, "Ukrayna hükümetinin talebi ve yardımıyla, Ukrayna'daki Android telefonlar için hızlı bir Hava Saldırısı Uyarıları sistemini kullanıma sunmaya başladık" dedi.

Ülkenin mevcut hava saldırısı uyarı sistemleri için kullanılan tetikleyicileri paylaşıyor

Android için Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke, sistemin kullanıcılara gönderdikleri deprem uyarılarına dayandığını söyledi. Yeni sistemin kullanıma sunulmaya başladığını ve önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'daki tüm Android telefonları hedef alacak şekilde hızlanacağını söyledi.

Burke, "Sistem, deprem uyarıları için oluşturduğumuz düşük gecikmeli uyarı mekanizmamızdan yararlanıyor. dedi.

Tragically, millions of people in Ukraine now rely on air strike alerts to try get to safety. Working with the Ukrainian government, we're rolling out a rapid Air Raid Alerts system for all Android phones in Ukraine. https://t.co/tCzs0eI9iW 1/3