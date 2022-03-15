Son yıllarda Türk Savunma Sanayiindeki atılım hız kesmeden devam ediyor. Mavi Vatanı korumak için Antalya'da üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) geçtiğimiz yıl denize inmişti. SİDA artık yeni silah sistemiyle donatıldı.

Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, güdümlü mermi atışlarından sonra 12,7 milimetre uzaktan komuta otomatik silah sistemi entegre ettiklerini kaydederek, "Burada yine yerli bir ürün tercih ettik. Koralp 12,7 milimetre silah sistemi ile konfigüre ettik botlarımızı" dedi.

Yakın savunma için tasarlandı

400 mermi barındırabilen sistem yakın savunma için tasarlandı. Yeni silah sistemi, silahlı insansız deniz aracına önemli kakı sağlayacak. Özellikle liman koruma gibi faaliyetler bu silah sistemiyle birlikte SİDA tarafından yerine getirilebilecek.

Sistemle, 24 saat insansız şekilde koruma görevi yapılacağından personel maliyeti azalacak. Testleri başarıyla geçen sistemle kısa menzil atış kolaylıkla yapılabilecek.

Terörist saldırılara karşı daha çok konvansiyonel olmayan bir harp sistemi olduğunu ifade eden Alanç, "Dolayısıyla liman girişlerinde kritik tesis girişlerinde açıkta bulunan tesisler, platformlar gibi kritik olabilecek yüzer unsurlar da olabilir. Onların korunmasında kullanılacak." dedi.

Yıl sonunda envantere girecek

Yeni sistemle donatılan SİDA'nın bu yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Ufuk Ulusoy