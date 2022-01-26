The Guardian'ın haberine göre, Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, evrendeki radyo dalgalara dair bir araştırma yaptı.

Araştırmacılardan Tyrone O'Doherty, yürüttüğü araştırma sırasında 20 dakikada bir gelip giden yeni bir ışın türü tespit etti.

Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker, milisaniyeler veya saniyeler içinde yanıp sönen ışığın Pulsar (nötron yıldızı), birkaç gün içerisinde yanıp sönen ışığın ise Süpernova kaynaklı olduğunu, ancak yeni tespit edilen ışık türünün 20 dakikada bir gelip gittiğini söyledi.

Yeni ışık türünün kaynağı bilinmiyor

Hurley-Walker, yeni ışık türünün kaynağının bilinmediğine dikkati çekerek, bu ışığın yaklaşık 4 bin ışık yılı gibi yakın bir mesafeden geldiğini vurguladı.

O'Doherty de ışın türünün, var olduğu tahmin edilen ancak asla gözlemlenmeyen bir tür nötron yıldızı olan "magnetar" olabileceğine işaret etti.

O'Doherty, gökyüzünü incelemek için ülkenin batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskoplarını kullandı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.