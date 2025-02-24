Geleceğin sağlık çözümleri TEKNOFEST gençleri tarafından şekillenecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te, Sağlıkta Yapay Zeka Çözümleri yarışması büyük ilgi görüyor.

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması sağlık alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla düzenleniyor.

Başvuruya açılan Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ile yapay zeka çalışmalarıyla insanların fiziksek ve psikolojik sağlıklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle genç yeteneklere ilham veren ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada gençler, lise ve üniversite seviyesi olarak iki kategoride yarışacak. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri ve mezunları, lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ile açık öğretim üniversite öğrencileri ve mezunları başvuru yapabiliyor.

Lise Seviyesi birincilik ödülü 120 bin lira, ikincilik ödülü 100 bin lira, üçüncülük ödülü ise 80 bin lira olarak belirlenen yarışmada, üniversite ve üzeri seviyesi birincilik ödülü 160 bin lira, ikincilik ödülü 130 bin lira, üçüncülük ödülü 110 bin lira olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular ise 1 Mart’a kadar devam edecek.