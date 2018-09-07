'GameX 2018' Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı' İstanbul'da başladı

Dijital Oyun Ajansı "Game in Turkey" adlı firmanın sorumlusu Uluç Ali Kırangil, Türkiye'nin dijital oyun firmaları açısından büyük bir pazar olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin genç nüfusu firmaların iştahını kabartıyor"

Türkiye'de 2016'da 755 milyon dolarlık bir oyun pazarı olduğunu belirten Uluç Ali Kırangil, "2017'de 811 milyon dolara çıktı ve 2018'de bu rakam katlanarak devam edecek. Yurt dışından Türkiye'ye gelen firmalar var çünkü Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu durum, firmaların iştahını kabartıyor" dedi.

Bilgisayar ve konsol oyunları, simülatör, sanal gerçeklik deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, ödül ve hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da "GameX 2018" Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alıyor.

Fuar 9 Eylül Pazar akşamı sona erecek

Fuara katılanlar, Türkiye Gençlik Vakfı mini golf sahasındaki etkinliklere ve robot yarışlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Giriş ücreti hafta içi 15, hafta sonu 20 TL olan ve 13. defa açılan fuar, 9 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: AA