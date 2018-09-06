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Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.

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Dünyadan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nden gök bilimci Simon Grimm'in önderlik ettiği bilim insanları, ilk kez 2016'da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarıyla ilgili detaylı çalışma yaptı.

Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, 7 gezegenin kütlelerinin büyük ölçüde kayaçlardan oluştuğu, bazı gezegenlerin kütlelerinin yüzde 5'e kadar yani Dünya'dakinden 250 kat fazla su içerdiğini ortaya çıkardı.

Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden 3'ü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevi'nin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yıldız, TRAPPIST-1, su, gezegen, Bern Üniversitesi
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