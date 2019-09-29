SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Elon Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: AA