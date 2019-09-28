NASA, ilk kez dünyadan 375 milyon ışık yılı uzaktaki dev bir kara deliğin bir yıldızı parçalamasını görüntüledi.

Görüntülerde, Güneş'e benzeyen bir yıldız, kendisinden 6 milyon kat daha büyük bir kara deliğin kütlesel çekimine kapılıyor.

"Gelgitsel bozulma" olarak adlandırılan olay NASA’nın uzay teleskobu TESS ile tespit edildi.

Bilim insanları, nadir meydana gelen yıldız parçalanmasını başından sonuna kadar kaydetti.

Bu durum galakside 10 bin ila 100 bin yılda bir meydana geliyor.

Kara deliğin yıldızı parçaladığı sırada açığa çıkan ışık salınımları ve uzaya fırlayan materyallerin, gök bilimcilerin kara deliklerin davranışlarını anlamasına yardımcı olabileceği tahmin ediliyor.

Albert Einstein'ın bir asırdan fazla süre önce yaptığı çalışmalardan bu yana yer çekiminin hareket halindeki ışık üzerindeki etkisi merak ediliyor.

Kaynak: AA