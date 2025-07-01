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Bilim Teknoloji
AA 01.07.2025 08:52

Elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta yüzde 4 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta önceki aya göre yüzde 4 artarak 30 bin 680'e yükseldi.

Elektrikli araç şarj soket sayısı mayısta yüzde 4 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayısa ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, mayısta önceki aya göre yüzde 5,6 artışla 2 bin 200 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4 artışla 30 bin 680'e çıktı. Bu rakam, nisanda 29 bin 496 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı yüzde 3,2 artışla 17 bin 783'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 5,1 artarak 12 bin 897'ye yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 17 bin 231, DC şarj soket sayısı ise 12 bin 265 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, nisanda 231 bin 474 olan elektrikli araç sayısı mayısta yüzde 6,8 artışla 247 bin 344'e ulaştı.

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EPDK Elektrikli Araç Enerji
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