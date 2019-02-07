Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, elektronik, tıp ve savunma sanayii gibi birçok endüstriyel alanda çığır açan nanoteknolojinin başta ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerdeki bilimsel araştırmalarda öncelikli alan olduğunu belirtti.

Bu ülkelerin nanoteknolojiye yıllık 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırdıklarını aktaran Yakuphanoğlu, Türkiye'deki üniversiteler ile Ar-Ge merkezlerinin nanoteknolojiyle ilgili bilimsel çalışmalarda elektrospin cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

1 yıl araştırma yaptı

Söz konusu cihazın yurt dışından yüksek maliyetlerle satın alındığını, alınan cihazların da ihtiyacı tam karşılayamadığını dile getiren Yakuphanoğlu, şöyle konuştu:

"İthalatın önüne geçebilmek için nanoteknoloji uygulamalarında kullanılabilecek yerli cihazları üretmeye karar verdim. 1 yıl süren araştırmanın ve altyapı hazırlığının ardından ithal cihazlara oranla daha üstün özellikteki yerli elektrospin cihazını geçen yıl itibarıyla ürettik. Türk bilim insanlarının istedikten sonra üretemeyeceği bir teknoloji yoktur, yeter ki bunun için azim gösterelim."

Pittsburg Eyalet Üniversitesinde kullanılıyor

Yakuphanoğlu, üretimini yaptığı ilk cihazları Türkiye'deki üniversiteler ile Ar-Ge merkezlerinin kullanıma sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bir modelini Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesine gönderdik. Diğer bir cihazımızı ise geçen ay ABD'ye ihraç ettik. ABD'ye ihraç ettiğimiz elektrospin cihazımız, Pittsburg Eyalet Üniversitesindeki bilim insanları tarafından nanoteknoloji araştırmalarında kullanılıyor. ABD'deki farklı üniversitelerden ve Ar-Ge merkezlerinden siparişler alıyoruz. Teknoloji devi ABD'ye nanoteknoloji ihracatı yapmak bizim için büyük bir başarı."

Yakuphanoğlu, elektrospin cihazının yanı sıra farklı cihazlarda ürettiklerini, bunları da başta AB ülkeleri ile Güney Kore olmak üzere ihraç ettiklerini söyledi.

"Her alanda kullanılabilecek bir cihaz"

Tüm gayretinin ülkeyi bilimsel araştırmalar ve yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde dışa bağımlılıktan kurtaracak cihazlar üretmek olduğunu vurgulayan Yakuphanoğlu, bu düşünceyle teknoloji ihracatı yaptıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin nanoteknolojinin gerisinde kalmaması için gerekli yatırımlarla bu alana daha çok yönelmesi gerektiğini ifade eden Yakuphanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüksek elektrik alanı altında çalışan bu cihazımız ile nano yapılı kaplama, ince film, nanopartükiller, nano boyutta fiber üretebilirsiniz. Bu cihazımızı savunma sanayinde radar absorplayıcı ince film kaplamalarda kullanabilirsiniz. Böyle bir malzemeyle bir uçağı, helikopteri ya da tankı kaplayarak radardan saklayabilirsiniz. Tıpta yapay doku teknolojisinde, nano ilaç taşınım sistemlerinin geliştirilmesinde, diş implantların yapımında, biyoteknolojik ürünlerde yine bu cihazı kullanabilirsiniz. Her alanda kullanabilecek bir cihaz."

Kaynak: AA