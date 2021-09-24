Türk firma, kartal kanadından esinlendi. Dünyanın en verimli rüzgar türbinlerinden birini geliştirdi.

Ankara'da bir firmanın ürettiği türbinler çift kanatlı yapısıyla rüzgarı en verimli şekilde enerjiye dönüştürebiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

En sessizi ve en verimlisi

HALBES Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Eda, "Gururla söylüyoruz ki dünyadaki en verimli rüzgar türbini kanatları Türkiye'ye ait, patenti de Türkiye'ye ait. Rüzgarı sadece yakalamakla kalmıyor aynı zamanda kanat içerisinden geçerken hızlandırdığı için düşük rüzgar hızında dahi yüksek verimi sağlayabilen dünyadaki yegane rüzgar türbini" dedi.

Çift kanatlı türbin sayesinde rüzgardan azami verim alınırken, hava türbülansı en aza iniyor ve türbin gürültü de yapmıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Esin kaynağı kartallar

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen kanatların esin kaynağı ise kartallar...

Haluk Eda, "Kartallar nasıl güçlü bir hayvansa, kanatları sayesinde bizim türbinlerimiz de bu özelliği nedeniyle rüzgarı gerçekten önemli bir biçimde yakalayabiliyor ve motorlara iletebiliyor" diye konuştu.

Rüzgar türbini için rüzgar enerji sahalarına ihtiyaç yok

Rüzgar türbinleri evlerde, iş yerlerinde hatta fabrikalarda bile kullanılabiliyor.

Çift kanatlı rüzgar türbini için rüzgar enerji sahalarına ihtiyaç yok. Rüzgarın çok daha az olduğu her türlü alanda kullanılabiliyor. Bu da hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir kullanım alanı açıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yurt dışından da büyük ilgi görüyor

Güneş enerji panelleri ile birlikte de kullanılabilen türbinlere yurt dışından da talep yoğun.

Firma 1 kilovat ile 1 megavatlık elektrik kapasitesi olan türbinleri üretebiliyor.

Haber: Şahin Karamanlı