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Bilim Teknoloji
AA 17.07.2023 11:15

Dünyada en fazla kullanılan emoji 'gözyaşlarıyla gülen yüz' oldu

En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk sırada, 75 ülkede kullanıcıların favorisi olan "gözyaşlarıyla gülen yüz" emojisi yer aldı. Aynı emoji Türkiye'nin de favorisi oldu. Birleşik Krallık'ta kalp, Hindistan'da birleşen eller, Suudi Arabistan'da beyaz kalp, İsviçre'de ise ülke bayrağı emojisi tercih ediliyor.

Dünyada en fazla kullanılan emoji 'gözyaşlarıyla gülen yüz' oldu
[Fotoğraf: Getty Images]

Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor.

17 Temmuz da 2014'ten bu yana "Dünya Emoji Günü" olarak kutlanıyor.

Crossword-Solver isimli web sitesinin konuya ilişkin araştırmasına göre, kullanıma sunulan 3 binden fazla emoji bulunuyor.

En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk 2 sırada gözyaşlarıyla gülen yüz ve kalp emojileri yer alıyor. Gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi, 75 ülkede en fazla kullanılan emoji olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin favorisi de gözyaşlarıyla gülen yüz

Türkiye'de de en fazla gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi tercih ediliyor. Bu emoji, çoğu ülkede zirvede yer alsa da en fazla kullanılan emojiler bazı ülkelerde değişiklik gösteriyor.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta kalp, Hindistan'da birleşen eller (dua eden eller), Suudi Arabistan'da beyaz kalp, İsviçre'de ülke bayrağı emojisi daha fazla kullanılıyor.

ABD'de emojiler eyaletler arası farklılık gösteriyor

ABD'de en fazla kullanılan emojiler eyaletler arası farklılık gösteriyor.

Washington'da yeşil kare emojisi ilk sırada yer alırken Arizona'da en fazla ateş emojisi tercih ediliyor. ABD'de Twitter üzerinden yapılan her 10 bin paylaşımın 239'unda gözyaşlarıyla gülen yüz, 179'unda yeşil kare, 148'inde sarı kare emojisinin yer aldığı belirlendi.

Araştırmada, emojilerin dünyanın her yerinde kullanılmasına rağmen bazı noktalarda evrensel bir dil olmadığı, bir ülkede normal sayılabilecek bir emojinin farklı bir ülkede çeşitli olumsuz anlamlar içerebileceği belirtiliyor.

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