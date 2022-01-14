Elon Musk Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla Inc mallarının dijital para birimi dogecoin kullanılarak satın alınabileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Dogecoin yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Tesla web sitesine göre, "Cyberwhistle" ve "Cyberquad for Kids" gibi ürünler kripto para birimi kullanılarak satın alınabilir.

Musk, aralık ayında Tesla'nın test bazında mallar için ödeme olarak Dogecoin'i kabul edeceğini söyleyerek tweet atmıştı.

Bu tweetinin ardından da kripto para birimi Dogecoin yüzde 37 değer kazanmıştı.