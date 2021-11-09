Farklı şehirleri ziyaret eden Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Erzincan'da Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bulunuyor.

Ziyaretçilerin holografik sunucu ile karşılandığı tırda, sihirli ayna, 3 boyutlu sanal kutu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü yer alıyor.

Ziyaretçiler, harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji sistemler sayesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

Tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde, özel materyaller ile fotoğrafları çekilen ziyaretçiler farklı ortamdaymış gibi gösteriliyor. Oluşturulan görsel ziyaretçilere elden ve e-posta olarak teslim ediliyor.

Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

Dijital tır, 11.00-18.00 saatleri arasında 12 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

