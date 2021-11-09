Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı, 10-13 Kasım'da hibrit olarak başlayacak ve 15 Kasım'da 3D Sanal Fuar olarak devam ederek 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Fuar süresi boyunca, sektör temsilcilerinin katılacağı panellerde savunma sanayisinin güncel konuları konuşulacak.

7/24 giriş yapılabilecek

15 Kasım'da gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen fuar, 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşecek.

Yeni ürünler sahnede olacak

BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer alacağı fuarda; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki son teknoloji ürünler ilk defa sektöre tanıtılacak.