TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin Otomobili'nde gelinen son nokta hakkında konuşulduğu görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Sn. @lutfielvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. @Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik. pic.twitter.com/rM1ahnQpYS — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 8, 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Elvan ve Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bazı TOGG yönetim kurulu üyeleri katıldı.