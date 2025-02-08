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Bilim Teknoloji
AA 08.02.2025 12:53

Dijital mecralarda çocuklara yönelik 450 zararlı içerik engellendi

Şiddet, müstehcenlik, siber zorbalık gibi dijital dünyada çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklerin bildirildiği Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) internet sitesi ve ihbar hattıyla, geçen yıl 450 içeriğe müdahale edildi.

Dijital mecralarda çocuklara yönelik 450 zararlı içerik engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocuk ile gençleri her türlü tehlikeden korumak için çok sayıda çalışma yürütüyor.

Bakanlık, geliştirdiği projelerle çocukların yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korunması amacıyla olumsuz içeriklere karşı mücadelesini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla, vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için "DUY" ihbar hattı oluşturuldu.

"DUY" internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen "0530 918 11 17" numaralı hatta WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar, 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor.

Bu şekilde bildirilen tüm içerikler, ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli yerlere iletiliyor ve çocuklar için zararlı olduğu tespit edilen dijital içeriklere erişim engeli getiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl DUY üzerinden yapılan ihbarları değerlendiren ekipler, dijital mecrada çocukların gelişimini olumsuz etkileyen 450 zararlı içeriğe müdahale etti.

İl Müdürlüklerinden "Sosyal İnceleme Raporu" talep ediliyor

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılıyor.

DUY ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediliyor.

Ayrıca internet ortamında yayımlanan içeriklerde riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara yönelik, sorunun yaşandığı hanenin bulunduğu (çocuğun yaşam koşullarının incelenmesi için) ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerinden, gerekli sosyal hizmet müdahalesinin yapılması amacıyla Sosyal İnceleme Raporu isteniyor.

Daha sonra, yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun hizmet modeli planlanarak uygulanıyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Siber Suçlar Dijital Çağ Çocuk
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