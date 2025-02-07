TEKNOFEST Hava Savunma Sistemleri Yarışması için başvurular devam ediyor

ASELSAN’ın yürütücülüğünde gerçekleşen yarışma, ülkemizin savunma sanayisine güç katacak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Geleceğin savunma teknolojilerine yön vermek isteyen genç zihinler için büyük bir fırsat sunan bu yarışmada, yenilikçi fikirler Türkiye’nin savunma gücüne katkı sağlamak için yarışacak. Öte yandan yarışma, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerine açık olup, takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabilecek.

Hava Savunma Sistemlerinin Önemi

Hava Savunma Sistemleri, günümüzde askeri stratejilerin temel unsurlarından biridir. Ülke güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynayan bu sistemler, çok çeşitli tehditlere karşı savunma işlevi görmektedir. Son yıllarda, hava savunma sistemlerinin ülke savunmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hava filolarının gücünün yanı sıra, hava savunma sistemlerinin yüksek donanım ve kabiliyete sahip olması gerekliliği, uluslararası alanda giderek daha fazla vurgulanmaktadır.

Bu doğrultuda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan takımlara verilen senaryolar doğrultusunda başarılı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanmaktadır. Hava Savunma Sistemleri yarışması ülke çapında özgün ve yerli sistemlerin geliştirilmesi için geniş bir tabana yayılmayı da hedeflemektedir.

Hem savunma sanayisinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de gençlerin yenilikçi fikirlerle geleceğin teknolojilerini şekillendirmelerine olanak tanıyacak olan yarışmada dereceye giren takımlara birincilik ödülü 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL ve üçüncüye 150 bin TL ödül verilecek.

