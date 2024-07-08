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Bilim Teknoloji
AA 08.07.2024 12:12

Depremzede öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler, geliştirdikleri roket projesiyle TEKNOFEST'e katılacak. Depremlerin ardından kısa bir süre çalışmalarına ara veren PayaSTEM PAIROC Rocketry Roket Takımı, ekimde Adana'da yapılacak festivalde "alçak irtifa" kategorisinde yarışacak.

Depremzede öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Payas'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016'da açılan PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi de bir süre faaliyetlerine ara verdi.

Farklı okullardan öğrencilerin eğitim aldığı merkezdeki öğrenciler de proje geliştirmeye, kaldıkları konteyner kentlerde devam etti.

Merkez bünyesinde 2022'de kurulan, 15 öğrencinin yer aldığı PayaSTEM PAIROC Rocketry Roket Takımı da çalışmalarını bu sürede bırakmadı.

Helikopter tasarımı, uçan araba, SİHA gibi 34 farklı konuda projeleri bulunan ve 2022'de düzenlenen TEKNOFEST’te "En İyi Takım Ruhu" ödülünü alan takım, tasarladıkları roketle ekimde Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te "alçak irtifa" kategorisinde birincilik hedefliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık"

PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi Koordinatörü Cem Kağar, depremde faaliyetlerine 3 ay ara verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yaşanan kötü sürece rağmen kaldıkları konteyner kentlerde proje geliştirmeye, çalışmaya devam ettiğini belirten Kağar, şöyle konuştu:

"Deprem olmadan önce TEKNOFEST'in roket yarışmasına hazırlanıyorduk. Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık ve geçen yılda roket yarışmasında yine finale kalarak atış hakkı elde eden takımlardan birisi olduk. TEKNOFEST ruhuna uygun bir gençlik yetiştirerek yerli ve milli değerlere, insana ve insani değerlere kıymet veren çift kanatlı melekler yetiştirmek istiyoruz."

Kağar, öğrencileriyle geliştirdikleri roket projesiyle Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te derece almayı hedeflediklerini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Takımdaki öğrencilerden 15 yaşındaki Berrin Nas Atalay da TEKNOFEST'te projeleriyle başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

15 yaşındaki Baki Altan da yarışmalara hazırlanarak depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaştığını, roket projesiyle yarışmada derece almak istediğini anlattı.

17 yaşındaki Gökçe Çankır ise merkezdeki çalışmalarıyla psikolojisinin düzeldiğini söyledi.

Uçak ve uzay mühendisi olmak istediğini anlatan Çankır, TEKNOFEST'te projelerinin birinci olacağını belirtti.

Merkezde 5 yıldır eğitim gördüğünü belirten 15 yaşındaki Mustafa Canda da hazırladıkları projelerle, Türk bayrağını yurt içinde ve yurt dışında dalgalandırmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

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