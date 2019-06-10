“Bu tweet kullanım dışıdır” ibaresi, Twitter’da son zamanlarda kullanıcıların oldukça ilgisini çeken bir uyarı.

Özellikle binlerce kişinin takip ettiği Twitter hesaplarında, bu ibareyi çoğu tweet’in altında görmek mümkün. Bunun sebebi konusunda kullanıcıların yorumları ise farklı. Bot hesapların yorumlarının görülmediğini veya engellendiğini düşünen kullanıcılar durumdan memnun.

Kullanım dışı tweet’lerin sebebini çözmeye çalışan kullanıcılar, kendilerinin de yorum yaptığı hesapta görünüp görünmediğini merak ediyor. Bu konu, yerli ve yabancı teknoloji sitelerinde sıkça yer alıyor.

“Mobil doğrulama sosyal medya ruhuna aykırı”

Biz de bu konuda merak edilenleri Dijital Hayat Akademisi Direktörü Bilal Eren’e sorduk. Eren, Twitter’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama olmadığını vurguluyor.

Kullanıcıların bazılarının düşüncesi ise, doğrulanmamış hesapların tweet’lerinin başkalarına görünmediği yönünde. Ancak Eren, Twitter kullanıcılarının yüzde 10’unun mobil doğrulama yaptığını belirtiyor ve bu konudaki düşüncelerini şöyle anlatıyor:

“Böyleyse eğer Twitter kullananların yüzde 90’ının tweet’leri bir başkasına görünmeyecek. Bu bir kaos olur, bu yüzden olmaz. Ayrıca bu, Twitter’ın ve sosyal medya uygulamalarının ruhuna aykırı bir şey. Hiçbir şirket bunu zorunlu kılmıyor. Twitter bunu zorunlu kılarsa uygulama için iyi olmaz.”

Twitter bot hesaplarla mı mücadele ediyor?

Konuyla ilgili dikkat çeken şey, atılan bir tweet’i alıntılayarak yapılan yorumlarda bu ibarenin çıktığı.

“Teknoloji sitelerinde tüm dünyada ve Türkiye’de bu konunun üstüne çalışan insanların yorumları var” diyen Bilal Eren, buradan şu sonucun çıkarılabileceğini söylüyor:

“Birincisi cevap verdikten sonra tweet silinmiş olabilir. Dolayısıyla bu tweet yorum dışıdır. İkincisi, Twitter ve diğer sosyal medya mecraları yalan haber, iftira, küfür ve kişisel tehditle ilgili çalışmalar yapıyor. Bunu şirketlerinin geleceği için yapmak zorundalar. Bununla ilgili ekip kuruyorlar. Bu ekiplerin manuel olarak bu tür uygunsuz içerikleri kullanım dışı yaptığı üzerinde de konuşuluyor. Ben bunun zamanla otomatik olarak yapılacağını düşünüyorum. Facebook yaptı, Twitter da bunu yapmak için çalışıyor. Onun denemeleri olabilir.”

Ayrıca, tespit edilen bot hesapların askıya alınması da söz konusu. Twitter’da çok fazla olan bu hesapların askıya alındıktan sonra tweet’lerinin kullanım dışı olma ihtimali var. Herkesin merak ettiği bu yeni gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Haber: Gülçin Sakarya