ABD ile Çin arasında gelişen ticaret savaşı, yeni uygulamaları beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

Çin Komünist Partisi resmi organlarından Halkın Günlüğü gazetesi, ülkenin ürettiği teknolojinin inşa edilecek güvenlik duvarı sayesinde korunacağını yazdı.

Konu hakkında detaylı bilgi verilmezken Çin’in, ürettiği teknolojinin kendisine karşı kullanılmasına müsaade etmeyeceği ifade edildi.

Resmi devlet ajansı Şinhua da "ulusal güvenlik yönetimi sistemi" adı verilen yapılanmanın asıl amacının, ulusal güvenlik risklerinin azaltılması olduğunu aktarmıştı.

ABD-Çin gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mart 2018'de ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasıyla "ticaret savaşı" başlamış, Çin ise buna cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirmişti.

Vergilendirmeler sonrası gelişen Huawei krizi de iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.

Kaynak: Reuters