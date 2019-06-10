Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Askeri Geçiş Konseyinin gösterilere müdahalesi sonrası muhaliflerin çatı kuruluşu Sudan Meslek Odaları (SPA) tarafından başlatılan sivil itaatsizlik eylemlerinin ilk gününde, başkent Hartum'da 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Doktorlar Komitesi, ölümlerden Askeri Geçiş Konseyini sorumlu tutarken, 3 Haziran'dan bu yana yaşamını yitiren sivillerin sayısının 118'e yükseldiğini aktardı.

Sudan Meslek Odaları (SPA), sivil itaatsizlik eylemlerinin ancak Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıklamıştı.

Sudan’da darbenin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, geçtiğimiz hafta sivil hükümet kurulması için oturma eylemi yapanlara müdahale etmişti.

Aralık 2018’de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan’da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu.

Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için gösterileri devam etmiş, bu konuda askeri yetkililerle müzakere başlatılmıştı. Sonrasında muhalefet grupları müzakereleri durdurarak, süresiz sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AFP