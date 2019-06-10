The Sunday Times'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden ayrılmasının ardından, bu görevler için favori aday olarak gösterilen Boris Johnson, Brexit konusunda Birleşik Krallık için daha iyi koşullar öngörülene kadar tazminat ödemeyeceklerini söyledi.

Brexit'in en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan Johnson, "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyerek, anlaşmanın nihai olarak tamamlanmamasına karşın çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

İktidardaki Muhafazakar Partide liderlik yarışını düzenleyen “1922 Komitesi", Başbakan Theresa May'in istifa mektubunu komiteye ilettiğini açıklamıştı.

Liderlik yarışı için adaylık başvurularını da kabul etmeye başlayan Komiteden, adayların başvurularını 10 Haziran Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Şimdiye kadar liderlik için adaylıklarını kamuoyu önünde açıklayan 11 isim var.

Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak istifa edeceğini duyurmuştu.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu. Ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

Kaynak: DHA, Reuters