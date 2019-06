A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

Ancak Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

İzlandalı bir taraftar ise açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

Tuvalet fırçası uzattığı iddia edilen kişilerden biri olan spor muhabiri Magnus Mar Einarsson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tuvalet fırçası uzatanın kendisi olmadığını, o esnada havaalanında olmadığını söyledi.

Türklere seslenen Einarsson, "Onun kim olduğunu bilmiyorum, o bir turist. Sizin muhteşem ekibinize ve muhteşem bir kariyere sahip olan Emre'ye saygı duyuyorum" dedi.

Dear Turkish fans!

I was NOT at the airport in Iceland today and I would NEVER pretend to take a interview with a brush. I don't know who the guy with the brush is, he is a tourist. I have so much respect for your great team and also for Emre who has had a great career