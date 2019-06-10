Londra’da basına açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Orta Doğu'da tesis edilecek barış ortamı için Filistin’in önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Orta Doğu barışı için Filistin'e ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Katarlı Bakan, "Bizim pozisyonumuz sabit: Filistinlilerin istekli olduğu barış planını biz de kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran’a gerilimi düşürme çağrısı

Katar, Umman, Irak ve Japonya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkenin İran ile ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi için gayret gösterdiğini belirten Katar Dışişleri Bakanı, "Bütün bu ülkeler gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan kaygılı. Katar ve diğer bölge ülkeleri gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulundu. Biz de hem ABD ile hem de İranlılar ile görüştük" diye konuştu.

Kaynak: Reuters, AA