"Gökyüzü Bilim Şenliği", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlendi. Bolu Bağışçılar Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirildi.

Şenlik 3 gün sürdü

Şenliğe 6 üniversite ile Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 45 öğrenci katıldı.

3 gün boyunca şenlikte, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Destek Ofis Üyesi Uğur Soykan, "Projemiz temel olarak 4 tane ayaktan oluşuyor. Bunlardan birincisi akademik camiada bu alanda bilinen bilim insanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir online eğitimimiz oldu. Son olarak da burada Gökyüzü Bilim Şenliği'nin esas etkinliği olan gökyüzünü gözlem için toplandık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler teleskopla uzayı inceledi

Programın son gününde Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan uzay teleskobu ile gökyüzü gözlemi yapıldı.

Öğrenciler; takımyıldızlarını, Jüpiter'i ve Ay'ı görme imkanı buldu.