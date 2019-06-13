ASELSAN, çocukları hem eğlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir maceraya davet ediyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kurulan ASELSAN Tekno Macera, geleceğin yerli ve milli teknolojisinin temellerini atmak için bir uygulama geliştirdi.

Proje, 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmasını hedefliyor.

ASELSAN Tekno Macera

İçeriğinde neler var?

Tekno Macera, ücretsiz bir dijital eğitim platformu. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlandı ve kısa sürede çocuklar tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı.

Başlatılan yeni projenin web sitesinde eğitim içerikli oyunlar ve animasyonlar bulunuyor.

Bilim ve teknoloji dünyasının yakından tanıtmayı amaçlayan bu platformda çocuklar Robotik Sistemler ve Kodlama öğren, Uzay ve Hava araçları hakkında bilgi sahibi ol ve Mühendislik dallarını keşfet gibi sayfasında birçok alana yönlendiriliyor.

Çocuklar Tekno Macera sayesinde kendini geliştirebiliyor, fikirlerini ortaya çıkarıp merak ettiklerini öğrenebiliyor. Aynı zamanda, eğlenirken puan toplayıp yeni bilgiler öğrenmeye de devam edebiliyorlar.

Kalıcı ve aktif yöntemlerle teknoloji

Tekno Macera, ASEL, Eda ve Mete ile birlikte haftalık yayınlanacak animasyon videoları Youtube kanalından da çocuklara sunuyor.

İnternet sitesi ve mobil uygulama ile meraklılar 3D Deneyimi, Robotik Kodlama, Robotlarla Futbol'a kadar uzanan bilgilerini pekiştirecek.

Farklı alışveriş merkezlerinde düzenlenecek etkinliklerde çocuklara interaktif uygulamalarla kod okuryazarlığı, fen bilimi deneyleri ve mühendislik hakkında bilgilendirmeler yapılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber