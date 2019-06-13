Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’daki Makine Zirvesi'ne (MAKFED) katıldı.
Varank, Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'nda önceliğin makine sektörüne verileceğini söyledi.
Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Bu programla Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyacağız. Milli teknoloji hamlemizin temellerinden birini oluşturacak yeni destek programımızın nihai hedefi, dünyanın geçirdiği teknolojik dönüşüm sürecinde Türk sanayisini öncü konuma getirmektir."
Kaynak: AA