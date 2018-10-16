Aralarında Cambridge, Carnegie Mellon ve Colorado State gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye’den uzman konuşmacılar, “BIM ve Ötesi: İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm” Sempozyumunda bir araya geldi.

BIM teknolojisiyle depremde hasarın önüne geçilebilecek

12-13 Ekim'de İTÜ ve ODTÜ’nün öğretim üyelerinin katkılarıyla Prota’nın düzenlediği sempozyum, Tasarla-Uygula-Yakala-İlerle olmak üzere 4 ana oturumda gerçekleşti.

Sempozyumda, BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi) teknolojisi anlatıldı. Bu teknojiyle, hem inşaat ve mimarlık projelerindeki iletişim ve koordinasyon kolaylaşıyor hem de tasarım aşamasında olası problemler belirlenip ortadan kaldırılıyor.

Sempozyumda kent mimarisi, altyapı, şehir planlaması ve dünyadaki örnekler paylaşıldı. Türkiye için bu başlıklardaki ihtiyaçlar ve çözüm önerileri anlatıldı, robotik yaklaşımlar ve geleceğe yönelik teknolojiler masaya yatırıldı.

"Depremde binanın ayakta kalma ihtimali çok daha yüksek olacak"

Katılımcılar arasında bulunan Carnegie Mellon Üniversitesinden Profesör Burcu Akıncı, yapı sektöründeki bu teknolojik yaklaşımda amacın sürprizlere yer kalmaması olduğunu vurguladı.

Akıncı, şunları söyledi:

"Çünkü şu anda yapısal işlerde, işlemlere ve başlıklara tek tek bakılarak sorunlar anlaşılmaya çalışılıyor. Burada BIM teknolojisi kullanıldığında ise daha binayı yaparken sorunları yakalayıp ne olduğunu anlayabiliyoruz, bu çerçevede çözüm üretebiliyoruz. Örneğin bir depremde binanın ayakta kalma ihtimali çok daha yüksek olacak."

"3. Havaalanı dünyanın örnek projeleri arasında"

Prota Genel Müdürü Danyal Kubin ise, BIM teknolojisiyle yapı sektöründe baştan sona her şeyin kontrol altında tutulduğunu belirtti.

“Hata payı sıfır ve kesinlikle sürpriz yaşamazsınız” diyen Kubin şunları kaydetti:

"Örneğin BIM’le yapılan bir inşaatta kesinlikle su basması yaşamazsınız. İnsan hatasının olmadığı yapılar inşa edersiniz. ABD’de BIM ile yapılan ve kontrol edilen inşaatlarda hem maliyet yüzde 13 düştü hem de insana bağlı hataların hiç yaşanmadığı tespit edildi. Ultra ileri bir teknoloji. Prota olarak bu sempozyumu düzenlemekteki amacımız Türkiye’de de bu sistemin yayılmasını sağlamak. Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ataköy- İkitelli, Kabataş Mahmutbey metroları BIM ile tasarlandı. Bu metrolar açıldıktan sonra hiçbir hata olmayacak.

Hem daha kısa zamanda ve daha az maliyetli hem de daha ileri teknolojiyle yapılmış projeler bunlar. 3. Havalimanı BIM sistemine çok güzel bir örnek aslında. Burada birçok birim BIM ile tasarlandı. 3. Havaalanı dünyanın örnek projeleri arasında yer alıyor. BIM bir teknik, bir teknoloji bir sistem. Türkiye’de inşaat sektöründe birkaç yıl içinde bu teknoloji yaygın olarak kullanılacak. Bu sistemle çok daha mutlu bir ülke olacağız diye düşünüyorum."

Gelecekte, konutların tükettiği enerji önceden bilinecek

Cambridge Üniversitesinden Doçent Ioannis Brilakis de, deprem sonrasında binalarda meydana gelen hasarlarda hızlı tespit için BIM teknolojisinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Brilakis, "Haiti’deki depremi hatırlayın. Oradaki hasarı tespit etmek 3 yılı aldı. Bu çalışmamız yetkililere ‘Şu binaları boş verin. Bunlara bakın. Bunlar daha fazla risk barındırıyor’ deme imkanı veriyor ve hız kazandırıyor" dedi.

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonunda (TNO) BIM Araştırmacısı Leon Van Berlo ise, tüm dünyanın bu teknolojiyi kullanmaya başlayacağını dile getirdi. Berlo, "Gelecekte, tasarımcılar ve mühendisler yapıları tasarlarken maliyet, enerji ve iş sağlığı gibi birçok başlığı net verilerle daha sağlıklı dizayn edilebilecek. Hatta konut veya mülk sakinleri-sahipleri daha oturuma başlamadan yapının ne ölçüde enerji tükettiğini bilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA