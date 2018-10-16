Stephen Hawking: Zenginlerin yaratacağı insanüstü ırk insanlığın sonunu getirebilir

Ünlü İngiliz fizik Profesörü Stephen Hawking, ortaya attığı fikirleriyle, öldükten sonra bile uyarmaya devam ediyor. Ölümünden sonra yeni kitabı basılan Hawking'e göre, zenginler kendi DNA'ları üzerinde oynayarak, insanüstü bir ırk yaratabilir, bu üstün ırksa sıradan insanların sonunu getirebilir.

Mart ayında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, yeni kitabı "Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar" Hawking'in çocukları tarafından tanıtıldı.

Kitaba göre, DNA'lar üzerinde değişikliğe olanak tanıyan genetik mühendisliği ile, zengin çocukları üstün bir insan ırkı yaratabilir. Bazı insanların güçlü hafıza, hastalıklara, dayanıklılık ve uzun ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak. Devletler bu etik dışı gelişmeyi engellemek için yasalar çıkarsa bile, bu önlem işe yaramayacak.

Genetik oynamalarla ortaya çıkarılacak üstün insan ırkı ise, sıradan insanların ırkını sona erdirebilecek.

Stephen Hawking, yeni insan ırkının, üstün özellikleri sayesinde uzayda çok daha kolay ilerleyip, kolonileşeceğini de iddia ediyor.

Kaynak: TRT Haber