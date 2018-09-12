Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere TEKNOFEST İstanbul daveti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Samsun Atakum Gençlik Merkezi'nde insansız hava aracı yapımı üzerine çalışmalarını sürdüren 4 mühendis genci makamında kabul etti.

Yaklaşık 1,5 yıldır drone'lar üzerinde çalışmalar yapan İsmail Kuşçu, Furkan Gündoğdu, Mehmethan Demir ve Hüseyin Yazıcı ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaptıkları bu çalışmaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti.

Kasapoğlu ayrıca gençlerin teknoloji alanındaki faaliyetlere daha küçük yaşlarda başlaması için çalıştıklarını vurguladı.

Gençleri TEKNOFEST İstanbul'a çağıran Bakan Kasapoğlu, "20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST İstanbul'a tüm gençlerimizi bekliyoruz. Bizler de inşallah Atakum Gençlik Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla ve onların ürettiği insansız hava aracıyla orada olacağız" ifadelerini kullandı.

Mühendis gençlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla ürettiği insansız hava araçlarını da inceleyen Kasapoğlu, gençlerden araçların yapım aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

İnsansız hava aracı uçurdu

TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak insansız hava aracı ve diğer araçları da test eden Bakan Kasapoğlu, kısa bir süre uçurduğu insansız hava araçlarının performansından memnun kaldı.

Kasapoğlu, gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kendilerine TEKNOFEST İstanbul'daki yarışmada başarılar diledi.

TEKNOFEST İstanbul, havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumun genelinde farkındalık oluşturmayı, bu alanda çalışan gençleri desteklemeyi, çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA