Üniversite öğrencilerinden yük taşıyabilen roket "Temren"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Roket Takımı, Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Anadolu Ajansı gibi kurumların desteğiyle, 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'da "alçak irtifa" kategorisinde yarışacak.

Eski Türkçe'de "ok ucu" anlamına gelen "Temren" roketi, "burun konisi", "faydalı yük ve paraşüt bölümü" ile "uçuş bilgisayarı ve motor bölümü" olmak üzere 3 temel gövdeden oluşuyor.

"Projenin ülkemiz için büyük önemi var"

KBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Bayır, roketi TEKNOFEST İstanbul için hazırladıklarını söyledi.

Roketin 4 kilogram yükle bin 500 metre yüksekliğe çıkacağını anlatan Bayır, şöyle konuştu:

"O yüksekliğe çıktıktan sonra paraşütlerini açarak, hem faydalı yükünü hem de kendine hiçbir zarar vermeden yere indirmesi için gerekli devreleri ve mekanik sistemleri arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu projenin ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok büyük önemi var. Projeyi Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı destekliyor ve öğrencilerimizi, mühendislerimizi savunma sanayisine yönelik projeler geliştirmeye katkı sağlıyor. Projenin yaklaşık 10 aylık çalışması var ama fiziki çalışması 5 aydır, devam ediyor. Ekibimiz 8 kişiden oluşuyor."

"Sürecin yüzde 95'i sadece tasarım ve testlerden oluştu"

Takım kaptanı olan mekatronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah Özdurmaz, roket merakının uzaya olan ilgisinden geldiğini belirtti.

Uzay sektöründe ülkedeki açığı kapatabilmek adına çalışma yaptığını anlatan Özdurmaz, şunları söyledi:

"Sürecin yüzde 95'i sadece tasarım ve testlerden oluştu. Güzel bir ürün çıkarmayı başardık. Mühendislerin ve jüri üyelerinin gözü önünde bütün yapısalları montajlayacağız, kendileri inceleyecekler. Uygun gördüklerinde, bize uçuş izni verdikleri zaman roketimizi rampaya koyup fırlatacağız. Yaptığımız yazılımsal çalışmalarda, mekanik testlerde sistemimizi kurtarıyoruz. Bu motorları biz şahsen temin edemiyoruz. Roketsan ücret beklemeden karşıladı. Tek atış hakkımız olacak. Test ve tasarım süreci uzun sürüyor."

"Türkiye'nin uzay teknolojilerinde daha güçlü olması için"

Özdurmaz, simülasyon değerlerinde roketin saatte 670 kilometre hıza çıktığını, bunun da bir insana ciddi zarar verebileceği için atışın güvenli bir alanda yapıldığını vurguladı.

Roketin yazılım ve elektronik haberleşme kısmında çalışan Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Hakan Tambuğa ise sistemin başarılı şekilde çalıştığını söyledi.

Tambuğa, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde daha güçlü olması için çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: AA