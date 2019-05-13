ROKETSAN tarafından geliştirilen ve günümüz teknolojisinin kazanımlarını bünyesinde barındıran Atmaca ile satıhtan satha füzeler alanında yeni bir dönem başlayacak.

Şirketin ilk defa 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilediği özgün ürünlerinden biri olan Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ve ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.

Gemilere entegrasyon çalışmaları sürüyor

Atmaca, yapısal tasarımı ile de fark yaratıyor. Güdümlü mermi, gelişen teknolojiler doğrultusunda, ağırlığın azaltılması ve yapısal dayanımın artırılması için kompozit malzeme teknolojileri kullanılarak tasarlandı ve füzenin üretiminde, bu teknolojilerden azami ölçüde yararlanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında imzalanan sözleşmeyle seri üretim çalışmaları başlayan Atmaca güdümlü mermisinin, Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları da bir taraftan sürdürülüyor. İlk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek Atmaca Silah Sistemi ile yapılacak atışlı testlerin yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan, az sayıda farklı çözüm bulunuyor.

En uzun menzilli ürünlerden biri

ROKETSAN Deniz Füze Sistemleri Proje Müdürlüğü Takım Lideri Emrah Özdemir, Atmaca Projesi'nin, SSB koordinasyonunda 2009'da ROKETSAN yükleniciliğinde başladığını söyledi.

Atmaca'nın gemiden gemiye saldırıda ana silah olduğunu belirten Özdemir, "Atmaca füzesiyle gemilerimiz milli bir güce kavuşacak ve caydırıcılıkları önemli oranda artacak. Bu tamamen milli olarak geliştirilmiş bir füzeyle yapılıyor. Bu anlamıyla ülkemiz için çok büyük bir kazanım." dedi.

Projenin başlaması sonrası turbojet motorlu ve daha uzun menzile giden Atmaca yapımı kararı alındığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu karar oldukça önemliydi. Çünkü bu değişikliklerle Atmaca dünyadaki benzerlerinden çok daha ileri bir güdümlü mermi, füze oldu. Dünyadaki örneklerine baktığınızda hiç olmayan bir özellik, 'veri bağı' Atmaca'da var. Veri bağı ile Atmaca uçuşuna başladıktan sonra gerekli yerlerden, gemi veya başka bir istasyon olabilir, füzenin görevi güncellenebiliyor. Yani ilk çıktığı hedefe gitmek zorunda değil. Yeni bir hedef verebiliyorsunuz veya şartlar değişirse görevi iptal edebiliyorsunuz. Bu oldukça önemli ve benzerlerine göre Atmaca'yı öne çıkaran bir özellik. Ayrıca menzil olarak en uzağa giden güdümlü mermilerden biriyiz hatta en uzunuyuz diyebilirim. Bu anlamda da çok büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Atmaca'yı Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize kazandırdığımız için de mutluyuz."

"Tüm gemilere veriyor olacağız"

Emrah Özdemir, Atmaca'nın seri üretim sözleşmesinin Cumhuriyet'in ilan edildiği çok anlamlı bir günün yıl dönümü olan 29 Ekim 2018'de imzalandığını söyledi.

Şu anda seri üretim hattı kalifikasyon çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Atmaca füzesini yaklaşık 1-1,5 yıl içinde gemilerimizde görüyor olacağız. SSB ve Deniz Kuvvetlerinin yapacağı planlama dahilinde yavaş yavaş tüm gemilere Atmaca füzesini vereceğiz. Böylece artık bilfiil kullanılan, Türk Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığının artırıldığı bir ortama hep birlikte kavuşacağız. Atmaca'nın dünyadaki örneklerinden üstün özellikleri ve büyük bir potansiyeli var. Doğru şartlar oluşursa ihracatta da önü açık olur diye düşünüyorum."

Kaynak: AA