Türk savunma sanayisinin roket ve füze üreticisi ROKETSAN, son dönemde geliştirdiği özgün ürünlerle başarılı çalışmalara imza atıyor.

ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen füze deneme atışları, Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB) tarafından Sinop'ta test edildi.

Füze atışı, Sülükgölü mevkiindeki eski radar üssünde yapıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Atışın yapıldığı saatlerde bölgeye giriş-çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmasına izin verilmedi.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi

Yerli imkanlarla geliştirilen ve deneme atışı yapılan füzenin, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı belirtildi. 'Atmaca' adı verilen füzenin atış denemesinin başarıyla geçtiği kaydedildi.

Atmaca füzesinin özellikleri

Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ROKETSAN A.Ş. arasında geçen ay imzalanmıştı.

Atmaca füzesi, asgari 200 kilometre menzilli gemisavar füzesi özelliğine sahip. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Deniz Hava Komutanlığı'nın milli silah sistemleri projeleri için üretilen füze, deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecek.

Atmaca Projesi, Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı.

Atmaca seyir füzeleri ROKETSAN, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ASELSAN tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. İmzalanan sözleşme kapsamında da füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek. Üretilen sistemler İ Sınıfı MİLGEM Platformuna entegre edilecek.

Kaynak: DHA, İHA