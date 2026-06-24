ASELSAN'ın yapay zeka destekli güvenlik sistemleri 81 ilde kullanımda

Sistemin kullanımına yönelik olarak kritik ulaşım ve sanayi ağlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'de uygulama gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kamu düzenini korumak ve iç güvenlik risklerine karşı önlem almak amacıyla kullanılan KGYS, 81 ilde güvenlik güçlerinin temel yardımcıları arasında yer alıyor.

ASELSAN'ın hayata geçirdiği CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, ODAKAN, KAYIN Ağ Video Analiz ve Kayıt Sistemleri, KAHİN Video Analiz Sistemleri ve GEKO Araç Tanıma Sistemleri'ni tek bir çatı altında birleştirerek kent, yol, saha ve kıyı güvenliğinde dikkat çekici bir görev üstleniyor. Yurt dışına da ihraç edilen sistem, Türkiye'de 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor.

Yapay zeka ile kesintisiz güvenlik ve caydırıcılık

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimleri, yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri ve büyük veri analitiği ile çalışan KGYS, kesintisiz izleme imkanı sunuyor. Kişi, araç ve plaka tanıma ile yoğunluk analizi gibi kritik fonksiyonlar, suç ve terör olaylarının daha etkili tespit edilmesini sağlayarak olaylara hızlı müdahale ve öngörüsel analiz yeteneği kazandırıyor.

Sınır, saha ve kritik tesis güvenliğinde kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan 450 binin üzerindeki ODAKAN yaka kamerası, her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat yüksek performansla çalışıyor.

Termal görüntüleme teknolojileri sayesinde çevre güvenliğinde durumsal farkındalığı artıran ODAKAN ürün ailesinin 150 bini aşkın yaka kamerası versiyonu da sahadaki güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yol Güvenlik Sistemi olan RoadGuard ise 44 il ve 40 ilçede şüpheli araçların kontrol noktalarına ulaşmadan analiz edilmesini ve gerektiğinde durdurulmasını sağlıyor.

"Kocaeli, akıllı şehir güvenliği vizyonuna öncülük ediyor"

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi Büro Amiri Ali Çelik, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, Kocaeli'nin Avrupa ile Anadolu arasında yoğun bir ulaşım ağına sahip olduğunu, birçok büyük organize sanayi ile liman tesisine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yerli ve milli teknolojilerden azami şekilde faydalandıklarını vurgulayan Çelik, ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü görüntüleme kameralarını, araç hareketliliklerini tespit ve analiz eden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını ve denetimlerini belli bölgelerde yoğunlaştırmalarına imkan sağlayan Mobil PTS kameralarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.

Elde edilen görüntülerin ve alarmların sahadaki personele hızlı, koordineli ve güvenli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çeken Çelik, bu noktada ASELSAN'ın yerli teknolojiyle geliştirdiği kriptolu emniyet telsiz muhabere sistemini kullandıklarını, kripto yazılımının sürekli güncellenerek iletişimde gizliliğin kesintisiz sağlandığını dile getirdi.

Çelik, mobil güvenlik çözümlerinin sahadaki ekiplerin etkinliğini artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın geliştirmiş olduğu mobil güvenlik çözümlerinden bir diğeri de sahadaki personellerimizin kullanımına uygun olarak geliştirilen KGYS ile entegre şekilde çalışabilen yaka kameralarımız. Olası bir kriz anında bu yaka kameralarından elde edilen görüntülerin merkezlerimize aktarılarak sahadaki organizasyonun ve çalışmaların daha doğru ve hızlı şekilde güncellenmesine ve koordine edilmesine imkan sağlamaktadır. Yerli ve milli savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından ileri bir teknoloji ile geliştirilen KGYS ve plaka tanıma sisteminin altyapısı sayesinde ilimizde araç hareketliliklerinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespitinde trafik güvenliğinin desteklenmesinde önleyici polis faaliyetlerinin etkinleşmesinde ve adli olayların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğümüz önemli kabiliyetler kazanmıştır. Sadece sabit sistemlerden ziyade mobil güvenlik çözümleriyle de sahadaki ekiplerimizin etkinliği artırılmış, anlık sorgu ve gözlemleme ve görüntüleme etkinliği kazanılmıştır. Bu sayede daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bugün gelinen noktada Kocaeli, yerli ve milli teknoloji ile güvenlik altyapısı destekleyen ve güçlü teknik kapasitesi sayesinde de ülkemizin akıllı şehir güvenliği vizyonuna katkı sağlayan öncü illerden biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.”

Öte yandan, sistemlerin saha kullanımına yönelik olarak da Kartepe Polis Noktası’nda, ODAKAN yaka kamerası takan emniyet personeli tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı.