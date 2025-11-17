Duman 16.1ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 17.11.2025 13:09

ASELSAN sağlıktaki en büyük sözleşmesine imza attı

Sağlık teknolojilerinde yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yapan ASELSAN, medikal görüntüleme sistemleriyle bu alanda bugüne kadarki ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşmesini imzaladı.

ASELSAN sağlıktaki en büyük sözleşmesine imza attı
[Fotograf: AA]

ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında 26 milyon 70 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, ASELSAN'ın sağlık alanında bugüne kadar imzaladığı ekonomik büyüklüğü en büyük sözleşme olarak dikkati çekiyor.

ASELSAN "teknolojinin çift amaçlı kullanımı" konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda askeri elektronik alanındaki bilgi ve tecrübesiyle sağlık teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirket, Türkiye'nin sağlık sistemlerinde yerli teknoloji geliştirme stratejisine, sahip olduğu yüksek teknoloji, tasarım/üretim altyapısı ve insan kaynaklarıyla destek veriyor.

ASELSAN sağlıktaki en büyük sözleşmesine imza attı

Türkiye'nin yıllık tıbbi cihaz ithalatı 3 milyar dolar, bunun görüntüleme cihazları kısmı ise 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimi sağlık alanına taşıyan ASELSAN, "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" ile sağlıktaki ana cihaz portföyünü oluşturdu.

ASELSAN'ın ilk medikal görüntüleme ürünü 

ASELSAN'ın sağlık profesyonellerinin görüş ve önerileriyle tamamen milli imkanlarla geliştirdiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı (ADR-M100), ilk kez Türkiye’nin köklü hastanelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçen yıl kullanıma alındı.

ASELSAN Mobil Dijital Röntgen cihazı, radyoloji ünitesine gidemeyecek ya da götürülmesi zor hastalar için kamu, üniversite, özel ve sahra hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, acil servislerde ve çeşitli kliniklerde kullanılabilen seyyar hareket edilebilen üst segment röntgen cihazı olarak tasarlandı.

Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32kW'lık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor.

CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN'ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkati çekiyor.

Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü kabiliyeti elde edebiliyor, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor.

ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale gelmesi sayesinde görüntüler hızlıca alınabiliyor.

ASELSAN
