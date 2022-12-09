ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nden araştırmacıların, kıtalar arası köprü olan Anadolu'dan kimlerin geçtiği ve ne izler bıraktığına ilişkin çalışması Current Biology dergisinde yayımlandı.

İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve ABD gibi farklı ülkelerden genetikçi, antropolog ve arkeologlardan oluşan 55 araştırmacının da yer aldığı çalışma, Anadolu ve Doğu Akdeniz'de son 10 bin yıldaki insan hareketliliğinin zamanla nasıl değiştiğini gösteriyor.

TÜBİTAK ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) gibi çeşitli araştırma fonları tarafından desteklenen çalışma, insan hareketliliğinin tarımla arttığı bilgisini doğrulamasının yanı sıra, bu hareketliliğin zaman içindeki örüntülerinin nasıl değiştiğine dair yeni bilgileri de içeriyor.

Anadolu'nun 10 bin yıl önceki tarihine ışık tutan çalışma

Hacettepe Üniversitesi ile ODTÜ'den bilim insanlarının öncülüğünde, NEOGENE isimli AB projesi kapsamındaki uluslararası araştırma grubu, Çayönü Tepesi'nde binaların tabanlarına gömülü halde bulunmuş 33 iskelette antik DNA analizi yaparak 13'ünden DNA elde etmeyi başarmış, bu analizler, Anadolu'nun 10 bin yıl önceki tarihine ışık tutmuştu.