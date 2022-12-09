Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek eğitim programının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, bilgi, bilim ve teknolojinin dünyaya şekil verdiğini hatta hakim olduğunu söyledi.

Akmeşe, "Bu dünyanın her döneminde böyle olsa bile içinde bulunduğumuz dönemde evvelki dönemlerden çok daha fazla önem kazanmış durumda. Teknolojik gelişme o denli hızlı ki buna ayak uyduranlar ve bu teknolojiyi oluşturanlar dünyaya şekil veriyorlar. Biz bilgiyi ve teknolojiyi üreten bir toplum olmak zorundayız. Bizlerin bu coğrafyada başımız dik bir şekilde varlığımızı devam ettirebilmemiz için bu güce sahip olmamız lazım. Bu da nitelikli, yetişmiş insan kaynağı ile olur. Öğretmenliğin amacı da nitelikli insan yetiştirmektir zaten. Bu eğitim o nedenle çok önemlidir." diye konuştu.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan ise özellikle lise ve ortaokul öğretmenlerinin proje yazmalarını hedefleyen bir çalışma yaptıklarını belirtti.

3 gün boyunca farklı üniversitelerden gelecek akademisyenlerin katılımcı öğretmenlere proje hazırlanma ile ilgili eğitimler vereceğini anlatan Özkan, "Yalova, genelde proje hazırlayıp TÜBİTAK'a çok da proje sunan bir il değil ama geçen yıl başvuru sayısında bir artış gözlemledik. Bu projeler arasında bölge sergisine gelecek kapasitede bir proje yoktu. Ben alınacak bu eğitimle artık Yalova'dan da çok güzel projelerin çıkacağını, bu projelerin önce bölge sergilerinde ardındar Türkiye genelinde düzenlenen sergilerde derece alacağını düşünüyorum." dedi.

Öğretmenlere sertifikalarının verilmesi sonrası başlayan eğitim, Bölge Koordinatör Yardımcısı Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tay ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Camadan tarafından veriliyor.